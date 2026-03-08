Haberler

Suudi Arabistan: Hava sahamıza giren 14 İHA imha edildi

Güncelleme:
Suudi Arabistan, hava sahasına giren 14 insansız hava aracını (İHA) imha etti. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin 8 İHA'yı etkisiz hale getirdiği ve 6 İHA'nın daha imha edildiği belirtildi. Bu olayın arka planında ABD-İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırıları bulunuyor.

Suudi Arabistan, hava sahasına giren 14 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin Suudi Arabistan hava sahasına giren 8 İHA'yı tespit ederek etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada ise Riyad'ın doğusunda 6 İHA'nın tespit edilerek imha edildiği ifade edildi.

ABD- İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
