Suudi Arabistan, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin hava savunma sistemleriyle imha edildiğini duyurdu. Bu açıklama, İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı gerçekleştirdiği saldırılar kapsamında geldi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.
İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA / Muhammed Semiz