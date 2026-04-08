Suudi Arabistan, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin imha edildiğini duyurdu

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülkenin doğusunda 5 balistik füzenin engellenerek imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayımladı.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenliyor.