Haberler

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Trump'ın "İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesinden" memnun

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesini memnuniyetle karşılayarak İran'a gerilimi azaltma çağrısı yaptı. Trump, İran'a yönelik saldırıları Körfez ülkelerinin ricasıyla birkaç gün ertelemişti.

Suudi Arabistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesini memnuniyetle karşılayarak, "İran'ın tehlikeli gerilimin sonuçlarından kaçınmak için bu fırsatı değerlendirmesi" çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın İran'a yönelik saldırıları birkaç gün ertelediği yönündeki açıklamalarına dikkati çekti.

ABD Başkanı Trump'ın İran'la müzakerelere yeni bir fırsat vermesini takdir ettiklerini belirten Bin Ferhan, bu fırsatın, savaşı bitirmenin yanı sıra Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik güvenliğini 28 Şubat 2026 öncesine geri döndürebileceğini ifade etti.

Trump, dün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren Trump, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır: Suçlamalar hayli ağır, işte istenen ceza

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame hazır! İşte istenen ceza
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Final maçına çıkacak olan Konyaspor, Antalya'ya dualarla uğurlandı

Tarihi maça dualarla uğurlandılar
Miray Daner, AK Parti'ye katılan Özlem Çerçioğlu'na gelin oluyor

AK Parti'ye gelin oluyor
Kamyonet yayaların arasına daldı, o anlar kameraya yansıdı

Kadın sürücünün ortalığı savaş alanına çevirdiği anlar kamerada
Kapıkule'de gurbetçiye 227 bin liralık hız cezası

Gurbetçiye ülkesine dönerken sınır kapısında şok!
İstanbul'da yağmur trafiği felç etti: Yoğunluk yüzde 85

İstanbul'da trafik bir anda kilitlendi
Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam

İmzalar atıldı! Trabzonspor'a ezeli rakibinden yıldız transfer
Alıkonulan Sumud aktivistlerine insanlık dışı muamele! Ben-Gvir'in yüzüne 'Özgür Filistin' diye haykırdı

Dünyayı ayağa kaldıracak görüntüler! Aralarında Türkler de var