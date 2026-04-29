Haberler

Suudi Arabistan'dan kritik minerallerin tedarik zincirlerini geliştirmek için uluslararası ortaklık vurgusu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Suudi Arabistan, kritik minerallerin tedarik zincirlerinin geliştirilmesi için hükümetler, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bunun enerji ve teknoloji alanlarındaki küresel dönüşümü destekleyeceğini vurguladı.

Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Bender bin İbrahim el-Hureyf, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Kritik Mineraller Forumu'nda "Kritik Mineral Tedarik Zincirlerine Yapılan Yatırımları Teşvik" başlıklı oturumda konuştu.

Hureyf, kritik minerallerin tedarik zincirlerini geliştirmek ve finansman, işleme ve teknolojilerle ilgili zorlukların üstesinden gelmek için hükümetler, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar arasında uluslararası işbirliğinin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaparak bunun enerji ve teknoloji alanlarındaki küresel dönüşümü destekleyeceğini kaydetti.

Kritik minerallerin tedarik zincirlerine ilişkin zorlukların "çok boyutlu" olduğunu ve bu sorunun bireysel çözümlerle giderilemeyeceğini belirten Hureyf, uluslararası işbirliğinin yatırımların önünü açmak ve madencilik sektöründe sürdürülebilirliği sağlamak açısından temel bir unsur olduğuna işaret etti.

Suudi Arabistan'ın madencilik sektörünü ekonomik çeşitliliğin temel unsurlarından biri olarak gördüğünü belirten Hureyf, ülkenin küresel rekabet gücünü artırmayı hedeflediğini ifade etti.

Hureyf, ülkesinin stratejik coğrafi konumu ve enerji kaynakları gibi önemli rekabet avantajlarına sahip olduğunu, bu sayede kritik minerallerin küresel tedarik zincirlerinde etkin bir ortak olmayı hedeflediğini söyledi.

Kaynak: AA / Hüsameddin Salih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

