Haberler

Suudi Arabistan'da Düzenlenen Vertigo Akrobasi Gösterisi İzleyenleri Büyüledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

El-Ula'da düzenlenen Vertigo adlı hava sanat gösterisinde akrobatlar, ip üzerinde yürüme ve akrobasi performansları sergileyerek yerçekimini aşmayı ve insanın sınırlarını zorlamayı amaçladı.

EL-UL, 17 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde düzenlenen Vertigo adlı hava sanat gösterisini sunan akrobatlar, 16 Ocak 2026.

İlk kez Paris'te izleyiciyle buluşan Vertigo, ip üzerinde yürüme, akrobasi ve büyüleyici müziklerin bir araya getirerek, yerçekimini ve insanın kendi sınırlarını aşma yolculuğunu konu alıyor. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı

Ordu duyurdu: Kontrol tamamen bizde, mayınlar temizleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü

Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
Araplar yaptılar yapacaklarını! N'Golo Kante transferinde ortalık karıştı

Araplar yaptılar yapacaklarını! Kante transferinde ortalık karıştı
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir

Bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Tutuklanan Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı

Ümit Karan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tek bir kişiyi suçladı
Acun Ilıcalı, Survivor'da öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor

Acun Ilıcalı öyle bir ceza açıkladı ki... RTÜK yüzünden yayınlanamıyor
Tan Sağtürk'e yeni görev

Tan Sağtürk'e yeni görev