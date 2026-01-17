Suudi Arabistan'da Düzenlenen Vertigo Akrobasi Gösterisi İzleyenleri Büyüledi

EL-UL, 17 Ocak (Xinhua) -- Suudi Arabistan'ın El- Ula kentinde düzenlenen Vertigo adlı hava sanat gösterisini sunan akrobatlar, 16 Ocak 2026.

İlk kez Paris'te izleyiciyle buluşan Vertigo, ip üzerinde yürüme, akrobasi ve büyüleyici müziklerin bir araya getirerek, yerçekimini ve insanın kendi sınırlarını aşma yolculuğunu konu alıyor. (Fotoğraf: Yin Mengchen/Xinhua)