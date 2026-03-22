Suudi Arabistan: İran'dan atılan 2 İHA etkisiz hale getirildi

Suudi Arabistan, İran tarafından fırlatılan iki insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. El-Harc vilayetinde halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısı yapıldı.

Suudi Arabistan'da, İran tarafından fırlatılan 2 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği bildirilerek, "tehlikeli bir durum" nedeniyle el-Harc vilayetinde halka güvenli bölgelere gitme çağrısı yapıldı.

Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İran'dan ülkenin doğusuna yönelen 2 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Öte yandan, Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu tarafından el-Harc vilayetinde "tehlikeli bir durum" nedeniyle uyarı mesajı yayımlandı.

Uyarıda, halka sakin olmaları, resmi talimatları izlemeleri, en yakın güvenli yere gitmeleri, açık alanlar ile camlardan uzak durmaları ve tehlike geçene kadar bulundukları güvenli noktadan ayrılmamaları çağrısında bulunuldu.

Ayrıca araçta bulunan kişilerin, köprüler ve yüksek binalardan uzak şekilde yol kenarında durmaları, tehlikeli bölgelerden uzak durulması ve resmi kanallar üzerinden yapılacak açıklamaların takip edilmesi istendi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında, 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
