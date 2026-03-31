Suudi Arabistan'da engellenen İHA'dan düşen şarapnel parçalarından 6 ev hasar gördü

Suudi Arabistan'ın güneydoğusundaki el-Harc vilayetinde imha edilen bir insansız hava aracının (İHA) düşen şarapnel parçaları 6 evde hasara neden oldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Ülkenin güneydoğudaki El-Harc vilayetinde engellenen bir İHA'dan şarapnellerin düşmesi sonucu 6 evde maddi hasar medyana geldiği belirtilen açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı kaydedildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saatte ülkeye gönderilen 10 İHA engellendiğini duyurmuştu.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.