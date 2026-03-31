Suudi Arabistan'da engellenen İHA'dan düşen şarapnel parçalarından 6 ev hasar gördü

Suudi Arabistan'ın El-Harc vilayetinde engellenen bir insansız hava aracının (İHA) düşen şarapnel parçaları 6 evde hasara yol açtı. Olayda can kaybı veya yaralanma olmadı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, son birkaç saatte ülkeye gönderilen 10 İHA engellendiğini duyurmuştu.

İran, 28 Şubat'tan bu yana ABD-İsrail'in saldırılarına misilleme olarak, 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
