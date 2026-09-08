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Suudi Arabistan'da 3 bölgede alarm sirenleri çaldı

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cizan, Necran ve Abha'da tehlike uyarısı amacıyla alarm sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Cizan, Necran ve Abha'da tehlike uyarısı amacıyla alarm sirenlerinin çaldığını duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Cizan, Necran ve Abha'da tehlike uyarısı amacıyla alarm sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Uyarının ardından birkaç dakika sonra yapılan açıklamada ise Cizan, Necran ve Abha'da tehlikenin sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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