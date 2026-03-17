Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Bugün ülke topraklarına 38 kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu
Suudi Arabistan, ülkesine yönelik 38 kamikaze insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.
Açıklamada, son birkaç saatte ülkenin doğu bölgesinde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde de başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Safiye Karabacak