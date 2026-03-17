Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı: Bugün ülke topraklarına 38 kamikaze İHA ile saldırı girişimi oldu

Suudi Arabistan, ülkesine yönelik 38 kamikaze insansız hava aracı ile saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, son birkaç saatte ülkenin doğu bölgesinde 7 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde de başkent Riyad ile ülkenin doğu bölgesini hedef alan 31 İHA'nın hava savunma sistemlerince imha edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı

Savaş Türkiye'nin yanı başında! Trump konuşurken peş peşe vurdular
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu

Sibel Can 11 yaş küçük sevgilisini hediyelere boğdu
İran, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev

İran, ABD Büyükelçiliği'ni vurdu! Tüm yerleşke alev alev
Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel

Süper Lig devinin yıldızından vatandaşına çağrı: Bize gel
Türk futbol tarihine geçecek satış! Trabzonspor, Oulai'nin bonservis bedelini belirledi

Türk futbol tarihine geçecek satış! Bonservisi tam 50 milyon euro
Bertuğ Yıldırım evleniyor

Evleniyorlar!
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü

Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt