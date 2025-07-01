Sütçüler'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Sütçüler'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 6 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

YANGIN KONTROL ALTINDA

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.25'te başlayan orman yangını 6 saatlik söndürme çalışması sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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