Sütçüler'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde çıkan orman yangını, 6 saatlik söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
YANGIN KONTROL ALTINDA
Isparta'nın Sütçüler ilçesinde saat 11.25'te başlayan orman yangını 6 saatlik söndürme çalışması sonrası kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında yaklaşık 3 hektar alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel