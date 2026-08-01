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Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde

Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde
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6 UÇAK, 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYORBalıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında başlayıp, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

6 UÇAK, 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında başlayıp, 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor. Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde yeniden alevlenen yangına 6 uçak, 9 helikopter, 82 arazöz, 4 iş makinesi ve 472 personelle müdahale ediliyor.

Muhammet SEZGİN/KEPSUT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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