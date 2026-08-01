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Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde

Susurluk’taki orman yangını 2’nci gününde
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YANGIN YENİDEN BAŞLADIBalıkesir’in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi’nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.

YANGIN YENİDEN BAŞLADI

Balıkesir'in Susurluk ilçesi kırsal Yıldız Mahallesi'nde dün saat 13.00 sıralarında tarım arazisinde çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan ve 22 saat sonra büyük ölçüde kontrol altına alınan yangın, Kepsut ilçesi Yılanlı Dağı mevkiinde saat 15.00 sıralarında yeniden alevlendi. Yangına havadan ve karadan müdahale çalışmaları sürüyor.

Muhammet SEZGİN/KEPSUT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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