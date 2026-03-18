Balıkesir'de otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.
Balıkesir-Bandırma kara yolunun Kepekler mevkisinde seyreden N.Y. idaresindeki 10 ATY 247 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü N.Y, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın