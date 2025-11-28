Haberler

Susurluk'ta Seyir Halindeki Tırda Yangın Çıktı

Güncelleme:
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki bir tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Olay, Balıkesir-Bandırma kara yolunda gerçekleşti.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde seyir halindeki karton yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

K.İ. idaresindeki 59 ACF 731 plakalı çekici ve 59 ALC 262 plakalı dorse, Balıkesir- Bandırma kara yolu Susurluk Kepekler Mahallesi mevkisinde alev aldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülen yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, dorsenin kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
title
