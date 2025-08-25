Susurluk'ta Orman Yangınına Havanın Kararmasıyla Karadan Müdahale

BALIKESİR'in Susurluk ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başlatıldı. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalar karadan sürdürülüyor.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Günaydın Mahallesi yakınlarındaki ormanda çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 5 su tankeri olmak üzere toplam 11 araç sevk edildi. Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel, yangına 4 uçak ve 2 helikopterle havadan da müdahale edildiğini, ancak havanın kararmasıyla birlikte söndürme çalışmalarının yalnızca karadan devam ettiğini belirtti. Yangının 3 farklı noktada etkisini sürdürdüğü öğrenildi.