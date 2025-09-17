Haberler

Susurluk'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, Han Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Han Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda, iş yerinde hasar oluştu.

