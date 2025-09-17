Susurluk'ta İş Yerinde Yangın Çıktı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Han Mahallesi'ndeki bir iş yerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangın sonucunda, iş yerinde hasar oluştu.