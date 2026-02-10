Haberler

Suşehri'nin nüfusu arttı

Suşehri'nin nüfusu arttı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre nüfus yüzde 4,7 oranında artarak 25 bin 56'ya ulaştı. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, bu büyümenin sosyal etkinlikler ve dijital içeriklerle desteklendiğini belirtti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2025 verilerine göre nüfus yüzde 4,7 arttı.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelişen ve büyüyen Suşehri'nin ilçe nüfusunun da arttığını söyledi.

Kayaoğlu, göreve geldiklerinde "Suşehri geriye gidişe dur demeli" diyerek yola çıktıklarını ve bu inançla kararlılıkla çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün, bu emeklerin karşılığını almanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Göreve başladığımız günden itibaren, ilçemizde her yaştan hemşehrimize hitap edecek şekilde çok sayıda festival, etkinlik ve özel programlar düzenledik." dedi.

Bu çalışmalarla Suşehri'nde sosyal hayatı canlandırdıklarını dile getiren Kayaoğlu, şunları kaydetti:

"Birlik ve beraberliğimizi güçlendirdik, ilçemize yeni bir heyecan kazandırdık. Bir diğer önemli ancak çoğu zaman görünmeyen vizyonumuz kapsamında ise son 2 yılda sosyal medya ve dijital platformlarımız aracılığıyla yüzlerce içerik üreterek milyonlara ulaştık. Böylece uzun yıllardır Suşehri'nden ayrı kalan hemşehrilerimizin özlemini bir nebze olsun giderdik, onlara memleketlerini yeniden hatırlattık ve Suşehri bağını güçlendirdik. Göreve başladığımızda yaklaşık 15 bin sınırında olan ve il genel meclis üyesi sayımızın 2'ye düşme riski bulunan ilçe merkez nüfusumuz, 2 yıllık süreçte 16 bin 234'e, toplam nüfusumuz ise 25 bin 56'ya ulaştı. Bu artışla Suşehri, Sivas'ın nüfusu artan ve pozitif ivme yakalayan tek ilçesi oldu. Bu başarı misyonumuza ve vizyonumuza inanan, çağrımıza kulak veren ve Suşehri'nin geleceğine sahip çıkan tüm hemşerilerimizin ortak eseridir. Her birine gönülden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
Özgür Özel, Mesut Özarslan'la aralarında geçen yazışmaları okudu

"Bana küfür etti" diyen başkanla yazışmalarını tek tek okudu
Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor: Kilometre, depozito, yaş sınırı...

Kiralık araçlarla ilgili yönetmelik sil baştan değişiyor
Ordu'da kıyıda, insansız hava aracı parçası bulundu

Şehir diken üstünde! Sahilde bulundu, İstanbul'dan ekip bekleniyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Doktorların boşanma davasında akılalmaz iddialar! Yatak odası sırları dosyaya girdi

Akılalmaz iddialar! Doktorların yatak odası sırları dosyaya girdi
Akaryakıta okkalı zam geliyor! İşte yeni fiyatlar

Elinizi çabuk tutun! Anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor
Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e anlamlı destek

Zeynep başkana anlamlı destek
Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale

Sahra Şaş'ın dekoltesine ekipten jet müdahale
Japonya'nın en yaşlı erkeği 111 yaşında öldü

Japonya'nın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı

Hülya Avşar'a yapılan filtre dikkatlerden kaçmadı