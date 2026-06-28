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Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Sivas'ta üç aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

M.E.D. yönetimindeki 58 AFT 206 plakalı otomobil, Sivas Caddesi'nde park halindeki S.E.A'ya ait 58 AHN 507 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Daha sonra kontrolden çıkarak yolun karşı şeridine geçen M.E.D'nin kullandığı otomobil, E.A. idaresindeki 40 ABN 940 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü M.E.D. ve aracında bulunan Y.E.T, E.Y, M.A. ile diğer sürücü E.A. yaralandı.

Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
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