Suşehri'de Traktör Dere Kenarındaki Ağaca Çarptı: 1 Ölü

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde kontrolden çıkarak dere kenarındaki ağaca çarpan traktörün sürücüsü Alim Akbulut, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Tatar köyü yakınlarında meydana geldi. Alim Akbulut idaresindeki 58 EK 276 plakalı traktör, kontrolden çıkarak dere kenarındaki ağaca çarptı. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Akbulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Akbulut'un cenazesi Suşehri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı