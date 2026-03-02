Haberler

Suşehri'nde şehit yakınları ve gaziler için iftar verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde şehit yakınları ve gaziler onuruna iftar verildi.

Suşehri Kaymakamlığı tarafından, belediyeye ait sosyal tesislerde gerçekleştirilen iftar programında, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız ve Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, misafirleri masalarında ziyaret ederek ramazan ayını kutladı.

Yıldız, burada yaptığı konuşmada, programa katılan şehit aileleri ve gazilere teşekkür ederek, "Bu vatan, çok kıymetlidir, bu vatan çok değerlidir. Bu topraklar şehit kanlarıyla sulanmış topraklardır. Bu toprakları, vatanı, devleti korumak için hepimiz, kanımızın son damlasında kadar mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz." dedi.

Programın sonunda Yıldız, şehit yakınları ve gazilere hediye takdiminde bulundu.

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Tuncer, İlçe Emniyet Müdür Vekili Fatih Güzel ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Faruk Kara
