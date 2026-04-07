Sivas'ta şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
A.Ç. idaresindeki 58 AGK 143 plakalı otomobil, D-100 kara yolu Akçağıl mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan S.D. ve Y.M. yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Faruk Kara