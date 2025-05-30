Suşehri'nde Mezuniyet Coşkusu: 25. Dönem Öğrencileri Diplomasını Aldı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Timur Karabal Meslek Yüksekokulu'nda mezuniyet programı düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen törende konuşan Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Fatma Tok Yıldız, 25. dönem mezunlarını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okulu adına çok mutlu olduğunu dile getiren Yıldız, "Bugün 4 bölümden 112 öğrencimizi mezun etmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Siz öğrencilerin de çok mutlu ve bir o kadar da heyecanlı olduğunun farkındayım. İki yıl önce devraldığımız emanetleri sahiplerine iade etmenin vakti geldi. Biz evlatlarınızı yetiştirirken siz de nice fedakarlıklara katlandınız." dedi.

Konuşmanın ardından mezuniyet pastası kesilerek, Kaymakam Mahmut Fazıl Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu ve protokol üyeleri tarafından öğrencilere belgeleri verildi.

Program, öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.