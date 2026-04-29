Suşehri'nde Kur'an kursu öğrencilerine hijyen eğitimi verildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, hafızlık eğitimi alan öğrencilere el ve diş sağlığı konusunda hijyen eğitimi verildi.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen "Bir Konu-Bir Konuk" projesi kapsamında, Şehit Ömer Halis Demir Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve 15 Temmuz Şehitleri Yatılı Kız Kur'an Kursu öğrencilerine eğitim verildi.

Suşehri Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Ayşenur Toker tarafından verilen eğitimde, hijyen kuralları anlatıldı.

İlçe Müftüsü Adem Yılmaz, eğitim dolayısıyla Toker'e teşekkür etti.