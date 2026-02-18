Haberler

Suşehri'nde göreve yeni atanan din görevlileri için cübbe giyme programı düzenlendi

Suşehri'nde göreve yeni atanan din görevlileri için cübbe giyme programı düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde göreve yeni atanan 10 din görevlisi için cübbe giyme programı düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde göreve yeni atanan 10 din görevlisi için cübbe giyme programı düzenlendi.

İlçe Müftülüğünde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Suşehri Müftüsü Adem Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, din görevlilerine yeni görevlerinin hayırlı olmasını diledi.

Din görevlilerine tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Sizlerden cami faaliyetlerinin yanında, halkla bütünleşmenizi, sevinç ve kederlerini paylaşmanızı, aile ziyaretleri yapmanızı, çocuk ve gençlerle iletişiminizi en üst seviyeye çıkarmanızı, onları cami ve cemaate kazandıracak tutum ve davranışlarda bulunmanızı istiyorum." dedi.

Yılmaz, din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çeşitli kitaplar hediye etti.

Programa din hizmetleri uzmanı Mustafa Can da katıldı.

Kaynak: AA " / " + Faruk Kara -
Terörsüz Türkiye sürecinde tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor tamamlandı

Türkiye'de tarihi gün! 7 bölümden oluşan rapor hazır, işte detaylar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

Çok konuşulan konsere gitmeme sebebini açıkladı
Galatasaray'ın tarihi zaferinde tribünlerden dikkat çeken an

Galatasaray'ın tarihi zaferine tek hareketiyle damga vurdu
'İstanbul'u özledin mi?' sorusuna Kostic'den beklenmedik yanıt

"İstanbul'u özledin mi?" sorusuna verdiği yanıtı çok konuşulur
Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru! Şoke oldu

Türk gazeteciden Spalletti'yi delirten soru!
Yıldız Tilbe'den Tarkan'a sitem: Davet etmedi

Çok konuşulan konsere gitmeme sebebini açıkladı
Gülben Ergen o soruyu duyunca röportajı yarıda kesti

Bu soruyu hiç beklemiyordu: Röportajı yarıda kesti
Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı

Ünlü futbolcuyu zorla askere götürmek istedi, ortalık fena karıştı