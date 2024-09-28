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Suşehri'nde Gaz Kaçağı Nedeniyle Kombi Patladı: 1 Yaralı

Suşehri'nde Gaz Kaçağı Nedeniyle Kombi Patladı: 1 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu evde hasar meydana geldi ve 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde gaz kaçağı bulunan kombinin patlaması sonucu 1 kişi yaralandı. Patlamada evde hasar oluştu.

Olay, saat 08.30 sıralarında Yenimahalle Emrah Sokak'ta 3 katlı apartmanın en üst katında meydana geldi. Evde yaşayan S.A.'nın (35), mutfağa geçtiği sırada aniden patlama oldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan S.A. ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından S.A., Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. Ekipler, kombide bulunan gaz kaçağından dolayı patlamanın meydana geldiğini belirledi. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Suşehri Sivas

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