Suşehri'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu: 8 Yakalandı, 1 Tutuklandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yaptıkları çalışmalarda, durumundan şüphelendikleri yabancı plakalı bir tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde yapılan aramada, tıbbi malzeme kutuları arasına gizlenmiş 8 yabancı uyruklu yakalandı.

Düzensiz göçmenlerin menfaat karşılığı naklini sağlayan tır şoförü Y.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.