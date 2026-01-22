Haberler

TIR'ın dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı

TIR'ın dorsesinde 25 kaçak göçmen yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri, durdurdukları bir TIR'ın dorsesinde 25 düzensiz göçmen yakaladı. TIR şoförü gözaltına alındı ve tutuklandı.

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Suşehri İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir TIR durduruldu. TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 25 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenleri yurda kaçak yollarla getiren TIR şoförü E.A., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR şoförü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Esat Yontunç havalimanında gözaltına alındı

Acun Ilıcalı'nın ortağı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Anlaşma tamamlandı! Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor

Galatasaraylıların günlerdir beklediği transferde yeni gelişme
Görüntü Türkiye'den! Videoyu izleyenler 'Bunlar nasıl çocuk?' demeden edemiyor

Videoyu izleyenler "Bunlar nasıl çocuk?" demeden edemiyor
İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası

İlçe adeta buzul çağını yaşıyor! İşte Türkiye'nin en soğuk noktası
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt

Bahçeli'ye "Kuru temizlemeci" diyen DEM'li Bakırhan'a MHP'den yanıt
Anlaşma tamamlandı! Galatasaray, Noa Lang için son onayı bekliyor

Galatasaraylıların günlerdir beklediği transferde yeni gelişme
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?

Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
Ünlü marka piyasadaki bebek mamalarını geri çağırdı! İshal ve kusmaya yol açıyor

Ünlü marka, bebek mamalarını geri çağırdı! İshal ve kusmaya yol açıyor