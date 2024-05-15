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Suşehri ilçesinde çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor

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Suşehri Belediyesi, kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışmalarına ağırlık veriyor. Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilçenin güzel görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde belediye ekipleri kavşak ve refüjlerde çiçeklendirme çalışması yürütüyor.

Suşehri Belediye Başkanı Ahmet Ayhan Kayaoğlu, ilkbahar mevsimiyle beraber ilçede ağaç ve çiçek dikimine ağırlık verdiklerini söyledi.

Suşehri'nin güzel görünüme kavuşması için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Kayaoğlu, "İlçemiz genelinde başlattığımız yeşillendirme çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Parklarda, mezarlıklarda ve kavşaklarda yürütülen çalışmalar kapsamında ilk etapta yaz mevsimine uygun çiçek fidelerini ilçemizin çeşitli bölgelerine diktik." dedi.

Peyzaj çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Kayaoğlu, "Amacımız güzel ilçemize güzel çalışmalar yapmaktır. Dikilen çiçekleri ve ağaçları korumak ise tüm halkımızın görevidir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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