Şuşa ve Fuzuli yeniden ayağa kalkıyorŞuşa'da depremzedeler için dua edildi

- Şuşa ve Fuzuli yeniden ayağa kalkıyor

Şuşa'da depremzedeler için dua edildi

BAKÜ - Ermenilerin işgalinden azad edilen Şuşa ve Fuzuli'de hayat yeniden normale dönüyor.

Azerbaycan, Ermeni güçlerinin Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine karşı saldırı operasyonunu başlattı. Söz konusu operasyonda, Azerbaycan ordusu 44 günde topraklarını kurtararak halkın Ermeni zulmünden kurtarılmasını sağladı. Savaşın üzerinden geçen 2 buçuk yılda, Karabağ dağ serisinde yer alan Şuşa ve Fuzuli'de Ermeniler tarafından yıkılan yaşam alanları, tekrar inşa ediliyor. Tamamen yıkılan Fuzuli'nin tam karşısında yer alan bölgeye 60 kişinin yaşayacağı dev yaşam alanı yükselmeye başladı. Şuşa'da ise inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Birçok kamu binasının inşaatı tamamlanırken, Ermeniler tarafından yakılan camiler de yeniden ibadete açılmak üzere. İnşaatı tamamlanan bir camide, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için dua edildi. Karabağ Gazisi Elşad Tahmazov, Şuşa'nın nasıl kurtarıldığını anlattı.