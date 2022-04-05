Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor

Dünyanın en eski bayramlarından olan Akitu Bayramı, Asur ve Babiller' den bu yana Süryani/Asuri, Kildani halkı tarafından her Nisan ayında kutlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen kutlamalar, bu yıl Erbil'e bağlı Ainkawa kasabasında IKBY oluşumlardan sorumlu bakanı, Aydın Maruf ve bazı yetkililerin katılımıyla düzenlenen festival 'da çeşitli etkinlikler yapıldı.