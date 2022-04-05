Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor
AA - Karzan Mohammed - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Dünyanın en eski bayramlarından olan Akitu Bayramı, Asur ve Babiller' den bu yana Süryani/Asuri, Kildani halkı tarafından her Nisan ayında kutlanıyor.
Dünyanın en eski bayramlarından olan Akitu Bayramı, Asur ve Babiller' den bu yana Süryani/Asuri, Kildani halkı tarafından her Nisan ayında kutlanıyor.
Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen kutlamalar, bu yıl Erbil'e bağlı Ainkawa kasabasında IKBY oluşumlardan sorumlu bakanı, Aydın Maruf ve bazı yetkililerin katılımıyla düzenlenen festival 'da çeşitli etkinlikler yapıldı.