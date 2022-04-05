Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor - Haberler

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Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor

AA - Karzan Mohammed - Güncel
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Dünyanın en eski bayramlarından olan Akitu Bayramı, Asur ve Babiller' den bu yana Süryani/Asuri, Kildani halkı tarafından her Nisan ayında kutlanıyor.

Dünyanın en eski bayramlarından olan Akitu Bayramı, Asur ve Babiller' den bu yana Süryani/Asuri, Kildani halkı tarafından her Nisan ayında kutlanıyor.

Pandemi nedeniyle 2 yıl ara verilen kutlamalar, bu yıl Erbil'e bağlı Ainkawa kasabasında IKBY oluşumlardan sorumlu bakanı, Aydın Maruf ve bazı yetkililerin katılımıyla düzenlenen festival 'da çeşitli etkinlikler yapıldı.

Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor

Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor

Süryani/Asuri, Kildani halkı Akitu Bayramı'nı kutluyor

AA / Karzan Mohammed - Güncel

Pandemi, Erbil, Nisan, IKBY, Güncel, Haberler

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