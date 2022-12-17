Sürücüsüz Yeraltı Maden Kamyonu Çin'in Hubei Eyaletinde Faaliyete Geçirildi
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Yeraltı madenciliği için tasarlanan otomatik bir kamyon, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinde faaliyete geçirildi.
Yeraltı madenciliği için tasarlanan otomatik bir kamyon, Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletinde faaliyete geçirildi.
Araç, yükleme, taşıma ve boşaltma görevlerini tamamlarken yol bilgilerini de bağımsız olarak tanımlayabiliyor.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yichang'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel