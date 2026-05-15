İnegöl'de Sürücünün Fenalaşması Sonucu Otomobil 3 Araca ve Doğalgaz Panosuna Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeyken rahatsızlanan sürücü Ferhat İ.'nin kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 3 araca ve bir doğalgaz panosuna çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, polis inceleme başlattı.

Kaza, gece yarısı Mesudiye Mahallesi Şehit Er Şenol Çakır Sokak'ta meydana geldi. Ferhat İ. (29) yönetimindeki 16 FR 444 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarında park halinde bulunan 16 BNM 217, 16 BDN 038 ve 16 APR 626 plakalı otomobillere çarptı. Savrulan otomobil, apartman girişindeki doğalgaz panosuna çarparak durabildi.

Kazada yaralanan sürücü, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
