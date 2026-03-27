Karabük'te sürücü kursu müdürü odasında ölü bulundu
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki sürücü kursu müdürü Halil K. (76) odasında ölü bulundu. Yapılan incelemelerde kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.
Merkez Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sürücü kursunda müdür olarak çalışan Halil K'den (76) haber alamayan çalışma arkadaşları kursa gitti.
Odanın kilitli kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girenler, Halil K'yi hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde, Halil K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
İncelemenin ardından cenazesi morga kaldırılan Halil K'nin, kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.