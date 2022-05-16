Sürücü destek sistemleri sizi her zaman koruyamıyor! - Haberler

Gelişmiş sürücü destek sistemleri giderek daha yaygın hale geliyor. Birçok noktada sürücüye yardım ederek çeşitli kazaların önüne geçen asistan sistemler yine de hala insan desteğine muhtaç. Bu sistemler, özellikle diğer araçların yarattığı tehlikelere karşı tepki vermek konusunda zorluk çekiyorlar.

Amerikan Otomobil Birliği (AAA), Seviye 2 yarı otonom sürüş sistemlerine sahip Tesla, Hyundai ve Subaru markalarının araçlarını teste tabi tuttu. Trafiğe kapalı yollarda yapılan testlerde, bu sistemlerin kurallara uyan ve uymayan araçlara karşı nasıl tepki verdiklerini ölçüldü.

Sürücüsüz otomobiller hiç olmadığı kadar yakın!

Sürücü destek sistemleri karşıdan gelen araçlara karşı çaresiz!

İki farklı test grubuna karşı yapılan testlerin ilk bölümü oldukça umut verici olduğu görüldü. Şeridinde yavaşlayan araçlara karşı teste giren tüm otomobiller fren yaparak çarpışmayı önledi. Ancak AAA'nın 'uç senaryo' olarak nitelendirdiği durumlarda sistemler bu kadar başarılı olamadı.

Yapılan testler, şeridinden taşarak karşı şeride giren araçlara karşı sistemlerin çaresiz kaldığını ortaya koyuyor. Yapılan 15 testte de maalesef kafa kafaya çarpışmanın önüne geçilemedi. Bisikletlerin yer aldığı testlerde de durumun pek parlak olmadığı belirtiliyor.

ADAS sistemleri kendi şeritlerinde ilerleyen bisikletlilere karşı başarılı olurken, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bisikletlilerde ise aynı başarıyı yakalayamadı. Bu testlerin yüzde 33'ünde çarpışma gerçekleşirken, sistemlerin bisikletlilere karşı güvenliği sorgulanmaya başladı.

AAA'nın otomotiv mühendisliği direktörü konu hakkında şu ifadeleri kullandı:

Bu sürüş sistemlerinin aynı şeritte yavaş hareket eden arabaları ve bisikletlileri başarılı bir şekilde tespit etmesi cesaret verici olsa da, karşıdan karşıya geçen bir bisiklet sürücüsünü veya karşıdan gelen bir aracı tespit edememeleri endişe verici. Kafa kafaya çarpışmalar en ölümcül kazalardır ve bu sistemler en çok yardımcı olabilecekleri durumlar için optimize edilmelidir.

AAA, bu sistemlerin sadece sürücülere yardımcı olmak için orada olduğunu, sürücülerin kazaları önlemek için her zaman yola odaklanmaları gerektiğini belirtiyor. AAA tarafından yapılan önceki testler, ADAS sistemlerinin yollarda şerit takibini sağlama gibi diğer alanlarda da sorun yaşadığını ortaya koymuştu.

AAA'nın yaptığı bir anket insanların sürücü sistemlerine henüz tam olarak güvenmediğini de ortaya koyuyor. Ankete katılanların yüzde 77'si otonom araçların gelişiminden ziyade mevcut güvenlik sistemlerinin iyileştirilmesi ile ilgilendiklerini belirtti.

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