Suruç'ta Yolcu Otobüsü Devrildİ: 27 Yaralı

Suruç'ta Yolcu Otobüsü Devrildİ: 27 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda devrilen yolcu otobüsünde 27 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler, yaralıları hastanelere kaldırdı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 27 kişi yaralandı.

Ş.A. (59) idaresindeki 65 BJ 321 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Şanlıurfa-Gaziantep bölümü Suruç yol ayrımı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 27 kişi, sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Van'dan hareket eden yolcu otobüsünün Hatay'a gittiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
