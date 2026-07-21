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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda ruhsatsız tabanca, mermi, esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce durdurulan 2 kişinin üst aramasında, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi ile bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın
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