Suruç’ta Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kırsal Ziyaret Mahallesi yakınlarında sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 63 BS 658 ve 02 RY 213 plakalı otomobiller çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
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