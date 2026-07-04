Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 22 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Müslüm Ö. (63) idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan 63 E 3567 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Birecik kara yolu kırsal Ağırtaş Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu öğrenildi.