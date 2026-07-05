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Kazada yaralanan tarım işçilerinden 18'i taburcu oldu

Kazada yaralanan tarım işçilerinden 18'i taburcu oldu
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde lastik patlaması sonucu şarampole devrilen minibüste yaralanan 22 tarım işçisinden 18'i taburcu edildi, 4 kişinin tedavisi sürüyor.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 22 kişiden 18'i, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün ilçeye bağlı Yukarıbostancı Mahallesi'nde meydana geldi. Müslüm Özberk'in (44) kullandığı 63 E 3567 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan, çoğunluğu Suriyeli kadınlardan oluşan 22 tarım işçisi, ambulanslarla Suruç, Birecik ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan 18'i taburcu edilirken, 4'ünün hastanedeki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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