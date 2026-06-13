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Şanlıurfa'da su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeriyle çarpışan otomobilin 17 yaşındaki sürücüsü Aziz Ayhan Gümüş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Hıdır G. (66) yönetimindeki 63 ADK 947 plakalı su tankeri ile Aziz Ayhan Gümüş'ün (17) kullandığı 63 ALF 723 plakalı otomobil, Dinlence Mahallesi'nde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Aziz Ayhan Gümüş ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü
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