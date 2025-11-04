Haberler

Suruç'ta Kargo Aracının Çarptığı 2 Yaşındaki Leyla Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken bir kargo aracının altında kalan 2 yaşındaki Leyla Şaylı, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Kaza güvenlik kameralarına yansıdı, sürücü gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde sokakta oynarken kargo aracının altında kalan Leyla Şaylı (2), yaşamını yitirdi. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Kargo dağıtımı yapılan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, hareket ettiği sırada Leyla Şaylı'ya çarptı. Durumu fark eden sürücü, küçük Leyla'yı aracıyla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavi altına alınan Leyla Şaylı, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aniden hareket eden aracın önünden geçen Leyla Şaylı'ya çarptığı, çevredekilerin panikle yardıma koştuğu, sürücünün de yaralı çocuğu araca alarak hastaneye götürdüğü anlar da görüntülerde yer aldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

