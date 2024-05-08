Suruç'ta Karayolu Trafik Güvenliği Haftası Etkinliği Düzenlendi
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı ve sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinliği düzenlendi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı'nca Cumhuriyet İlkokulu önünde düzenlenen ve anaokulu öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, çocuklara yaya geçidinin önemi anlatıldı.
Polis ve jandarma trafik ekiplerince sürücülere bilgilendirici broşürler verildi.