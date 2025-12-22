Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilçedeki Onbirnisan Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle havaya ateş eden iki kişiyle ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan F.E'nin daha önce gözaltına alındığını ve tutuklandığını anımsatan Şıldak, bugün ise av tüfeğiyle ateş eden şüpheli Y.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A'nın da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktaran Şıldak, vatandaşların can güvenliği ve huzurunu hiçe sayarak sorumsuzca davranışlar sergileyen kişilerin adalete hesap vermekten kaçamayacaklarını vurguladı.

Şüpheli F.E. 18 Aralık'ta gözaltına alınmış, hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatılmış, "ehliyetsiz araç kullanma", "tescilli aracı plakasız kullanma", "kask takmama dolayısıyla toplam 63 bin 326 Türk Lirası trafik para cezası uygulanmıştı.