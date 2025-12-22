Haberler

Şanlıurfa'da av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle havaya ateş eden iki zanlı, yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak tutuklandı. Vali Hasan Şıldak, vatandaşların can güvenliğini tehdit eden davranışların affedilmeyeceğini vurguladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde motosiklet üzerinde av tüfeğiyle havaya ateş edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Vali Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, ilçedeki Onbirnisan Caddesi üzerinde motosikletle seyir halindeyken av tüfeğiyle havaya ateş eden iki kişiyle ilgili çalışma başlatıldığını belirtti.

Yürütülen çalışmalar sonucunda motosikleti kullanan F.E'nin daha önce gözaltına alındığını ve tutuklandığını anımsatan Şıldak, bugün ise av tüfeğiyle ateş eden şüpheli Y.A'nın İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandığını kaydetti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.A'nın da çıkarıldığı mahkemece tutuklandığını aktaran Şıldak, vatandaşların can güvenliği ve huzurunu hiçe sayarak sorumsuzca davranışlar sergileyen kişilerin adalete hesap vermekten kaçamayacaklarını vurguladı.

Şüpheli F.E. 18 Aralık'ta gözaltına alınmış, hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan adli işlem başlatılmış, "ehliyetsiz araç kullanma", "tescilli aracı plakasız kullanma", "kask takmama dolayısıyla toplam 63 bin 326 Türk Lirası trafik para cezası uygulanmıştı.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Güncel
İşletmeci Umut Evirgen, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü mekanların işletmecisi gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Büyük sürpriz! RAMS Başakşehir'de ayrılık açıklandı

Galibiyet sonrası ayrılık açıklandı! Yıldız isme veda
Ne diyeceği merak konusuydu! Sadettin Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt

Saran'dan olay iddialara zehir zemberek yanıt
90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu

90+1'de gol attı, sevincinde boynunu kırıyordu! Bu ismi tanıyorsunuz
Saat & Saat, Türk giyim markası Aydınlı Grubu satın aldı

Neredeyse her AVM'de var! Ünlü giyim devi satıldı
Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızı artık sokaklarda yaşıyor

Bir dönemin en ünlü çocuk yıldızıydı! Artık sokaklarda yaşıyor
Havayolu şirketinden tartışmalı karar, kilolu yolcular iki bilet almak zorunda kalacak

Düğmeye bastılar, artık iki katı para ödenecek
title