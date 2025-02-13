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Suruç'ta Devrilen Otomobilde 4 Yaralı

Suruç'ta Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ANZ 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrölden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel
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