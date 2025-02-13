Suruç'ta Devrilen Otomobilde 4 Yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen bir otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa-Suruç kara yolunun 15'inci kilometresinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 ANZ 329 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrölden çıkarak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 4 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Ergüvan - Güncel