Suruç'ta Belediye Binasına Saldırı: Tekmeli Hüsran

Suruç'ta Belediye Binasına Saldırı: Tekmeli Hüsran
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir kişi belediye binasına kaldırım taşı fırlatıp camı kırdı. Suçüstü yakalanan şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, belediye binasının kapısına kaldırım taşı fırlatıp tekmeyle zarar veren kişi, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Suruç Belediyesi'nin önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan kişi, yol kenarından aldığı kaldırım taşını kapalı olan belediye binasının kapısına fırlattı. Şüpheli daha sonra kapıya tekme atıp camı kırdı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi suçüstü yakalayıp gözaltına aldı. Vatandaşların tepki gösterdiği şüpheli, olası linç girişimine karşı polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Olay anı, belediyenin güvenlik kameralarına yansıdı.

Suruç Belediyesi eş başkanları Ayten Kaya ve Müslim Baran saldırıyı kınadı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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