Suruç'ta 22 Kilo 700 Gram Esrar Ele Ge geçti, 2 Gözaltı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurguladı.
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel