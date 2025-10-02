Suruç'ta 22 Kilo 700 Gram Esrar Ele Ge geçti, 2 Gözaltı

Haberler

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kaçakçılığına karşı kararlı bir duruş sergilendiğini vurguladı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kentte uyuşturucuya geçit verilmediğini belirtti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Suruç'ta düzenlenen operasyonda 22 kilo 700 gram esrar ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 2 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

Kaynak: AA / Müslüm Etgü - Güncel
