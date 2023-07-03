Trabzon'un Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü dere kenarında ölü olarak bulunan taksici cinayeti ile ilgili aranan zanlı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Sürmene ilçesinde taksici cinayetinin zanlısı teslim oldu

TRABZON Trabzon'un Sürmene ilçesinde 30 Haziran günü dere kenarında ölü olarak bulunan taksici cinayeti ile ilgili aranan zanlı jandarma ekiplerine teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Sürmene ilçesinde 30 Haziran sabah saatlerinde 1 nolu Meydan Taksi Durağı'nda taksicilik yapan Hüseyin Aslan'a ait 61 SY 053 plakalı ticari taksi sabah saatlerinde camları kırılmış ve terk edilmiş olarak bulundu. Araç içerisinde kan izleri ve aracın dışında bir bıçak tespit edilirken, Aslan'ın cansız bedeni ise taksinin bulunduğu bölgeden 5 kilometre aşağıda Kalecik ile Lişit Yaylası yolu üzerinde dere kenarında bulundu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma Olay Yeri inceleme ekipleri geniş çaplı inceleme başlatırken, taksicinin önce bıçaklandığı ardından 3 kurşunla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahsın Mustafa Kol isimli kişi olduğu öğrenilirken, Aslan'ı öldürdükten sonra taksisini alarak kaçtığı olayın yerinden 5 kilometre yukarıda taksinin lastiğinin patlaması üzerine aracı terk ederek kaçtığı tespit edildi. Kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatılırken, olayın zanlısı Mustafa Kol bu sabah jandarma ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alının şahsın sorgusu sürüyor.