Sürmene'de Teleferik Kazası: Hüseyin ve Ayşe Öztürk Hayatını Kaybetti

TRABZON'un Sürmene ilçesinde, ilkel teleferikle gübre taşımak isterken yaşanan arıza nedeniyle elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden Hüseyin (55) ve eşi Ayşe Öztürk (53), son yolculuklarına uğurlandı.

Olay, dün akşam, ilçeye bağlı Fındıcak Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle gübre taşımaya çalışan Ayşe-Hüseyin Öztürk çifti, araçta oluşan arıza sonrası elektrik akımına kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Öztürk çiftinin yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcılık incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan çiftin cenazeleri, otopsi sonrası ailesine teslim edildi.

Çiftin ilçedeki cenazesine Öztürk ailesinin yakınları ile çok sayıda kişi katıldı. Öztürk çifti, Eski Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.