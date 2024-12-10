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Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor

Suriyelilerin Ülkelerine Dönüşü Sürüyor
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Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda, iç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin ülkelerine dönüşü için yoğun bir geçiş seremonisi yaşanıyor. Göç İdaresi ekipleri, işlemlerin hızlanması için destek veriyor.

Ülkelerine dönmek üzere Hatay'daki Yayladağı Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturan Suriyelilerin geçişleri devam ediyor.

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönmek için Yayladağı ilçesindeki sınır kapısında yoğunluk oluşturdu.

Sınır kapısı yakınında konuşlandırılan Göç İdaresi Mobil Hizmet Birimi aracı, Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlıyor.

Buradaki görevlilerce yürütülen kayıt işlemlerinin ardından Suriyeliler, Yayladağı Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçiş yapıyor.

Suriyelilerden Muhammet Almaki, AA muhabirine, ailesinin yanına memleketi Lazkiye'ye gideceğini söyledi.

Yaklaşık 13 yıl sonra doğduğu topraklara dönecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Almaki, "Dönüyorum Allah'a Şükür. Bayırbucak Türkmeniyim. Duygularımı anlatamam, o kadar mutluyum ki şu an sanki annemi kaybedip, yıllar sonra bulmuş gibi hissediyorum. Tüm akrabalarım şu an Suriye'de yaşıyor." diye konuştu.

Yazen Hidro da 10 yıl sonra vatan topraklarına gidebileceği için mutlu olduğunu ifade etti.

Şadi Mahmut ise savaşın bitmesiyle ülkesine dönmeye karar verdiğini belirterek, "Allah sizden razı olsun." dedi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel
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