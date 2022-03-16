SURİYELİLERİN RAMAZAN PAKETİ İZDİHAMI

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da yaklaşan Ramazan Ayı dolayısıyla kent merkezinde yaşayan Suriyelilere yardım kolisi için dağıtımı için isim yazdırma izdihama neden oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Göç ve Uyum Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın Atatürk Mahallesi'ndeki hizmet binası önünde kentte yaşayan Suriyelilere, Ramazan ayında dağıtılmak üzere yardım kolisi için isim yazma başvurusu aldı. Kısa sürede yardım yapılacağının duyumunu alan Suriyeliler, sabahın erken saatlerinde bina önünde toplandı. Çoğunluğu çocuklu kadınlardan oluşan yüzlerce Suriyeli, isim yazdırmak için adeta birbirleriyle mücadele etti. İsimlerini yazdıran Suriyelilere, Ramazan ayı öncesinde içinde çeşitli gıda maddeleri bulunan yardım paketleri verileceği belirtildi.

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) -